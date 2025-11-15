優希美青、茶髪からイメチェン「雰囲気変わる」「透明感増してる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/15】女優の優希美青が11月14日、自身のInstagramを更新。髪色をチェンジした最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ちはやふる」女優「雰囲気変わる」イメチェン姿
優希は「髪の毛黒になった すきー？」とコメントを添え、茶系のヘアカラーから黒髪へとイメージチェンジした姿を披露。東京の夜景を背景に、ホワイト系のコーディネートで、黒髪とのコントラストが際立ち、季節の移ろいを感じさせる雰囲気を演出している。
この投稿に、ファンからは「イメチェン大成功」「似合いすぎてびっくり」「この髪色、好き」「透明感増してる」「これからの季節にぴったり」「雰囲気変わる」といったコメントが寄せられている。
優希は、2018年公開の「ちはやふる −結び−」で花野菫を演じ、話題に。10年後が描かれた日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」でも続投し、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆優希美青、黒髪でイメチェン披露
◆優希美青の黒髪に反響
