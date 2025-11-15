向こう一週間は、日ごとの変化が大きくなりそうです。特に、来週の中頃は、この冬一番の寒気が流れ込み、季節がさらに前進するでしょう。

週の中頃は初冬の寒さ 峠道は今シーズン初の積雪か

天気は、この先も晴れる日が多いでしょう。気温は、日ごとの変化が大きくなりそうです。



最高気温は、明後日17日(月)は各地とも20℃を上回り、この時期としては高いでしょう。昼間は快適な陽気になりそうです。

18日(火)は平年並みに戻りますが、前日との気温差が大きく、昼間は北風が強まって、17日(月)と体感が大きく変わるでしょう。

19日(水)と20日(木)は各地で日中も15℃に届かず、初冬の寒さになりそうです。

また、19日(水)は最低気温が、東京で5℃、宇都宮は1℃など、今季一番の冷え込みが予想されています。





今シーズン一番の寒気が流れ込む18日(火)から19日(水)を境に、季節が一歩前進するでしょう。体調を崩さないよう、ご注意ください。また、北関東の峠道では、冬タイヤの準備が必要になりそうです。

峠道は今シーズン初の積雪か

関東は晴れる日が多いものの、関東の山沿いでは、そろそろ冬タイヤの準備が必要になりそうです。



18日(火)から19日(水)は、今季一番の寒気が西日本まで南下するでしょう。

日本海側で雪雲が発達し、群馬県や栃木県の山沿いに流れ込む見込みです。

三国峠方面でも1〜2センチの雪が降るとみられ、峠道では、今シーズン初めての積雪となるでしょう。

また標高の高い地域では、路面の凍結に注意が必要です。



シーズン初めの雪道は事故が起こりやすくなります。峠道を使用する際は、車の運転に十分注意してください。

峠道を中心に18日(火)から19日(水)は道路の路面凍結や積雪に注意

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。