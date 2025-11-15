¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Ë¡Ö¤ª¤â¤Á¤ãÉÂ±¡¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡Ã¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡ª
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ ¤ª¤â¤Á¤ãÉÂ±¡¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£²õ¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸¶Â§Ìµ½þ¤Ç½¤Íý¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¤ª¤â¤Á¤ãÉÂ±¡¶¨²ñ¡×¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤â¤Á¤ã¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Î¤ßÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜÇ¯ÅÙ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ ¤ª¤â¤Á¤ãÉÂ±¡¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î2Æü(Æü)¤«¤é12·î27Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡É¤ª¤â¤Á¤ã¥É¥¯¥¿¡¼¡É¤¬Ãóºß¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤òÌ¤Íè¤Ë·Ò¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¤ª¤â¤Á¤ãÉÂ±¡¡×¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Î½ÉÇñ¥²¥¹¥È°Ê³°¤Ç¤âÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¼«Âð¤Ë¡É¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡É¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¤Î¥¢¥¤¥³¥óàPen¥Ù¥¢¡É¤È¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ãÉÂ±¡¡×¤Î¡É¤ª¤â¤Á¤ã¥É¥¯¥¿¡¼¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¡ÉP¡É¤ÎÂçºîÀï¡ª¡×¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¥É¥¯¥¿¡¼¥Ù¥¢¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¥í¥Ó¡¼¤Çµ¯¤¤¿¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¡¿³°¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É£Ð¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈQR¥³¡¼¥É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¡¡¤ª¤â¤Á¤ãÉÂ±¡´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥í¥Ó¡¼¤Î°ì³Ñ¡Ê1³¬¡Ë
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¢¨3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó¡Ë¡£
ÎÁ¶â¡§ ¸¶Â§ÌµÎÁ
¢¨ÆÃ¼ì¤ÊÉôÉÊ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉôÉÊÂå¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
È÷¹Í¡§
¡¦¤´½ÉÇñ°Ê³°¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¤½¤ÎÂ¾¡¢µ¬Ìó¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö½¤Íý¼õÉÕ¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.peninsula.com/ja/tokyo/special-offers/festive/toy-hospital
