Ｊ１町田のユースは１６日に東京都Ｕ―１８サッカーリーグの第１６節・国士舘戦（国士舘楓の杜）に臨む。勝利すれば初優勝となる一戦に、中山貴夫監督は「去年は最終節まで優勝争いをしたが逃した。優勝を意識するな、というのは無理だが、自分たちの力を向上させていった先に（優勝が）ある」と、冷静に次戦を見据えた。

町田ユースは前半戦で６勝２分１敗を記録し、１位で折り返すと後半戦も好調を維持。全１８試合のうち１５試合を終えた時点で１１勝２分２敗と、２位の多摩大目黒に勝ち点８差を離している。優勝すれば、高校年代で２番目のカテゴリーとなるプリンスリーグ（関東は２部もあり）への初昇格をかけたプレーオフへの挑戦権を得られる。

ＦＣ東京、東京Ｖ、川崎ら、近隣のＪクラブの下部組織は高校年代最高峰のプレミアリーグに所属する。町田ユースは「うまい、賢い、タフ」の育成コンセプトを掲げ、戦術的なサッカーで徐々に成果を挙げているが、まだ知名度で劣る。そのためにも、プリンスリーグへの昇格は是が非でも勝ち取りたい。

中山監督は「知名度的にもいいよとうわさを聞いていても結果として見えてこなければ説得力が無い。初優勝すれば、著しく成長できている示しにもなる。（優勝は）いい効果をもたらせるのではないか」と、優勝の価値を語った。トップチームは同日にＦＣ東京との天皇杯準決勝（国立）に臨む。ユースは初優勝、トップチームは初のカップ戦決勝進出で、ともに新たな歴史を切り開く。