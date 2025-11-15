「あんなパパとは離婚して」金使いが荒いダメンズと6年がかりで熟年離婚。夫が口にした衝撃の「財産分与」

弁護士探しのポータルサイト「ベンナビ離婚」が、20〜49歳の既婚女性2993人に実施したアンケートでは、60.3％が「これまでに一度は離婚を検討したことがある」と回答した。理由は「性格・価値観が合わない」（1042人）、「家事や育児を手伝ってくれない」（564人）、「夫の家族や親族との折り合いが悪い」（265人）など。

しかし実際には、金銭面の不安や子どもへの影響、住まいの問題などが、離婚へのブレーキになっている。

人生100年時代を迎え、女性の生き方が多様化する今、結婚も離婚も「自分の人生をどう生きたいか」という選択の一部になった。

前編「祖母がくれた子の教育資金をひと月で使い切る『だめんず』と熟年離婚『シゴデキ』妻がそもそも結婚した理由」では、家事も育児も任せきりで金遣いの荒い夫に悩みながらも、家族を支え続けたキャリア女性・和美さん（仮名・56歳）の葛藤を紹介した。

後編では、自由を手に入れようと決意した和美さんが、実際に離婚を勝ち取るまでの長い道のりと、ありえない夫の言動についてお伝えする。

「授業料が高いけど、大丈夫？」

親族が経営する建築関係の会社で役員を務める和美さんは、家事も育児も手伝わず、金遣いの荒い夫に長年悩まされてきた。仕事と子育てを一人でこなしながら、夫は自分のためだけにお金を使い、第1子が生まれたことを喜んで、祖母がくれた教育資金まで通帳を持ち出し、たったひと月で使い果たしてしまった。

すれ違いが続く中で、「この人と一生を共にするのは無理だ」と離婚を切り出すも、元夫はのらりくらりと真剣に取り合わない。

また、2人の子どもも和美さんがワンオペ状態で育ててきた。娘は幼稚園から、息子は小学校から私立に通わせた。進路やお受験についても、元夫が意見を言うことはほとんどなかった。

「『この学校どうかな？』と相談しても、『いいんじゃない？』とあまり興味がない感じで。ただ、『授業料がけっこう高いけど、家計は大丈夫なの？』と、お金の心配はするんです。

実は、結婚している間は、元夫の給料は私が管理していました。あれば、ある分だけ使っちゃう、しかも、高い服とか、高いレストランとか、その日の気分で散財しちゃう人なので。月に3回くらい、分けて渡していました。

それでも、毎月のように足りなくなって『今日飲み会だから』と言われるがままに渡すようになってしまって……」

娘の送迎を頼んだ日に……

「家事も育児も協力せず、お金の管理もできない元夫にうんざりして、娘が生まれてから何度も『離婚したい』と言いました。でも、『いやいや、それはないでしょう』『生活も改めるから』とはぐらかされて……」

離婚を切り出しながらも、まだ子どもが小さかった時分は、「そのうち夫も変わってくれるかも」「小さいうちは父親がいたほうがいいから」と、我慢をしていた和美さんだったが、娘が中学生になった頃、ついに堪忍袋の緒が切れた。

「娘は体操部に所属していて、帰りは夜の11時くらいになることも多くて。普段は私が送迎していたのですが、出張でどうしても迎えに行けなかった時に頼んだんです。でも、人の話をきちんと聞いていないから、娘との待ち合わせ場所にたどり着けなかった。

遠く離れたところにいた私は、心配でたまらず、『こんな遅い時間に、1人ぼっちにさせないで！』と大声をあげてしまいました。すると元夫も娘からもいろいろ言われた後だったようで、『迎えに行ってやってるのに、何だその言い方は！』と逆上してしまって……。

かわいそうなのは娘でした。長時間待たされた上にやっと来た父親にはキレられ、『もう今度からは自分で帰るからいい。あんなパパとは離婚して』。その言葉に、ようやく吹っ切れた感じです」

息子の反抗期も「我関せず」

結婚の際に、和美さんの両親からかなりの額を援助してもらって家を建てたにもかかわらず、和美さんの両親にほとんど会おうとしない点も気になっていたという。

「元夫は『自分のお店をやりたい』と言い続け、娘が生まれた頃、独立して飲食店を始めたんですけど、私の父がかなり援助していました。店の常連客には有名芸能人がいたり、デパ地下から出店依頼が来たりと評判もよかったんですけど、元夫は経営のセンスがあまりなかったようで、お店をうまく回せず、結局数年で締めることになったんです。

そんなこともあって、私の父から、生活態度を改めるよう注意されるようになって……。

私の実家がすごく嫌いだったんですよね」

家のことは何もせず、仕事もうまくいかない元夫との仲はどんどん険悪になって、口をきかない日々が半年ほど続き、2019年に別居することになった。

「2016年くらいから何度か離婚を切り出していたので、最後通告という感じでした。

別居する少し前から息子がけっこうひどい反抗期になって、私としょっちゅうもめるたびに、近所に住む私の妹や弟が駆けつけてくれたりもしました。

でも夫はひとりだけ我関せずで、父も『こんな大変な時にあいつは何をやっているんだ！』と呆れていました」

子どものお年玉を「半分よこせ」

別居後に離婚調停が始まり、子育てに全く協力してこなかった夫だけに、親権には興味は示さなかったものの、財産分与に関してはしっかり主張してきたこともショックだった。

「実は私に管理を任せると言いながら、元夫は自分の稼ぎ以上のお金を使っていたため、私の実家からかなり援助してもらっていました。当時住んでいた家と、その前に住んでいたマンションに加えて、子どもたちの教育資金も頼ることが多くて……。

それを知っていたにもかかわらず、離婚調停が始まると、財産分与を主張してきたのにはびっくりしました。さらに、信じられないことに子どもたちが小さい頃からコツコツ貯めてきたお年玉まできっちり半分よこせと言ってきたんです。子どもたちが大事に貯めている姿を見ていたのに、よくそんなことが言えるなと」

子どものお年玉まで「半分よこせ」と主張する、信じられない父親。その姿を見て、子どもたちはどう思ったのだろうか。

「息子は呆れていましたね。結局調停から裁判になり、 6年もかかりましたが、今年やっと離婚することができて心底ホッとしました。何かすごく肩の荷が下りた気持ちです」

「やり直せるなら絶対に出会いたくない」

「結婚している間も、バイクで事故ったり、経営していたお店でお金がなくなったり、定期的に何かやらかしていたんですよね。そのたびに、私がお金の算段をつけないとならなくて……。

一緒にいた時は、ほんとうにキツかった。今は穏やかな日々を送れるようになって、『幸せってこういうことなんだな』と、しみじみと噛み締めています」

結婚を決めた頃は、30歳という年齢で焦りもあり、「人生で一度は結婚しないと」と勢いで結婚してしまった和美さん。ずばり、「結婚してみてどうでしたか？」と聞くと……。

「はい、ずばりよくなかったです（笑）。人生を最初からやり直せるなら、元夫とは絶対に出会いたくない。子どもはもちろんかわいいですが、私ひとりで育てた結果です。たとえ違う人と結婚したとしても、きっと同じ子に育つと思います！」

手塩にかけて育てた2人の子どもも成人した今、和美さんはどのような未来予想図を描いているのだろうか。

「子どもも大きくなって自分の時間が出来て、毎日が楽しいです。3頭のワンちゃんたちに囲まれて楽しく平和に暮らしていければなと思っています」

6年という長い調停・裁判から離婚を勝ち取った和美さんは、晴れやかな笑顔で25年の結婚生活を振り返ってくれた。これからは、自分のために幸せな日々を送れることを、心から願っている。

