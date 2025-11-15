小川菜摘、せいろ蒸しの簡単ヘルシーな“おうちごはん”を紹介「冷凍庫にあった物を並べて、蒸籠蒸し13分でできあがり」「ほんと簡単で最高」
ダウンタウン・浜田雅功（62）の妻でタレントの小川菜摘が13日、自身のインスタグラムを更新。せいろ蒸し器で作ったヘルシーな“おうちごはん”を披露した。
【写真】「冷凍庫にあった物を並べて、蒸籠蒸し13分でできあがり」小川菜摘が作った簡単ヘルシーな“おうちごはん”
最近のSNS投稿では、せいろ蒸し器を活用した手料理をたびたび披露し、せいろ蒸し料理に“ハマっている”日常をのぞかせている小川。
この日も「お稽古から帰ってきて、蒸篭蒸しご飯!!」とつづり、仕事帰りに作ったせいろ蒸しの“おうちごはん”を紹介した。
せいろ蒸し器には、「鰻のおこわ」「グリーンアスパラ」「豆もやし」「厚揚げ」「焼売」「さつまいも」と、主食や野菜、おかずが彩りよく詰め込まれている。
「冷凍庫にあった物を並べて、蒸籠蒸し13分でできあがり」と調理工程を明かし、「ほんと簡単で最高」と満足げな様子だった。
コメント欄には「ヘルシーでおいしそう」「まさに今、蒸籠を買おうか悩んでたところでグッドタイミングでした 蒸籠買います」「セイロ何センチのが使いやすそうですか？」「疲れても、時短で出来る工夫を真似させていただきます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「冷凍庫にあった物を並べて、蒸籠蒸し13分でできあがり」小川菜摘が作った簡単ヘルシーな“おうちごはん”
最近のSNS投稿では、せいろ蒸し器を活用した手料理をたびたび披露し、せいろ蒸し料理に“ハマっている”日常をのぞかせている小川。
この日も「お稽古から帰ってきて、蒸篭蒸しご飯!!」とつづり、仕事帰りに作ったせいろ蒸しの“おうちごはん”を紹介した。
「冷凍庫にあった物を並べて、蒸籠蒸し13分でできあがり」と調理工程を明かし、「ほんと簡単で最高」と満足げな様子だった。
コメント欄には「ヘルシーでおいしそう」「まさに今、蒸籠を買おうか悩んでたところでグッドタイミングでした 蒸籠買います」「セイロ何センチのが使いやすそうですか？」「疲れても、時短で出来る工夫を真似させていただきます」など、さまざまな反響が寄せられている。