俳優・哀川翔(64)が15日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。ものまねをされることについての胸中を明かした。

哀川が登場しあいさつすると、「サンドウィッチマン」の伊達みきおが、すかさず「哀川翔です」とものまね。“本家”は「なんかちょっと違うんだよな〜！なーんか」としながらも「聞いた人が聞くと一緒なの？一緒なのか。じゃあ一緒ということで」と笑っていた。自身の話し方などをものまねされることについては「多いんだけど、俺的にはそこまで(似てる)か？と思う」と感想を述べていた。

さらに、リスナーから「ものまねをされることはどう思う？カチンときますか？」とのメールが届くと「カチンとこないし、みんな面白そうにやるじゃない？第三者として見て笑ってるけど、その後、ふと我に返った後にそんなに似てるか？って思う」と言及していた。

続けて伊達に「もう1回やってごらん」とリクエスト。伊達が「哀川翔です。カブトムシ獲ってきたんだよ」と渾身（こんしん）のものまねを披露すると「カブトムシ獲ってないよ」とツッコんでいた。