【七五三で事件です！？】「私にそっくり」子の髪を勝手に切る義母【第8話まんが】#ママスタショート

写真拡大 (全2枚)

子どもの節目のお祝い行事「七五三」。本来は子どもの健やかな成長を祝う伝統行事であるはず。しかし主役の子どもたちをさておいて、さまざまな思いがひしめくのは大人たちだったり……？　ママたちが経験した「七五三」に関するエピソードを紹介します。



今回は、義実家に娘を預けていたときに起こった一件です。

外せない用事があり、娘のヒナ（仮名）ちゃんを義実家に預けたアヤ（仮名）さん。お迎えに行くと、ヒナちゃんは七五三のためにせっかく伸ばしていた長い髪をおかっぱにし、泣き腫らした顔をしていたのです。

義母「昔の私にそっくりじゃない？」

夫「おぉ〜、たしかに」

義母の七五三の写真を眺めながら仲よく会話をする夫。義母は、孫を自分と同じ姿にしたいためにヒナちゃんの髪の毛を勝手に切ったのです。

アヤ「嫌がっている子どもの髪の毛を勝手に切るなんて、一歩間違えれば虐待ですよ？」

虐待なんて大袈裟なとうろたえる義母と夫。アヤさんのいうとおりです。子どもは大人のおもちゃではありません。心に傷が残ったら責任を取れるのでしょうか。

七五三にまつわる釈然としないエピソード、みなさんにもありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部