ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ±¤¸¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2023Ç¯¤Ë·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Ä¡£²»³Ú³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÈ¿ÅÄ¶³Ê¿¤È¼Ì¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¾®ÎÓ°¦¼Â¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥«¥¤¡¦¥ß¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢²¦»ÒÆ¸¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¼¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥ê¥¦¤ò¸ò¤¨¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍÄÆëÀ÷¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤´·ëº§¡ª¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤Î¤ªÏÃ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î2¿Í¤¬·ëº§¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤«¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡È¿ÅÄ¤Ï¹â¹»ºß³ØÃæ¤ËÂè81²óÆüËÜ²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÂè1°ÌÆþ¾Þ¤·¤½¤Î¸åÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¾®ÎÓ¤Ï3ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á9ºÐ¤Ç¹ñºÝ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢È¿ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ±¤¸²»³Ú¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈ¿ÅÄ¤È¾®ÎÓ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2°Ì¤È4°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£2¿Í¤Ï23Ç¯1·î1Æü¤Ë·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£