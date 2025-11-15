¡ÖÃæÅèÊþ»Ò¤µ¤ó!?¡×àËÌ¤Î¹ñ¤«¤éá½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä°¦¿ÍÌòÇ®±é¤«¤é°ìÅ¾à¥ª¥Õ´éá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀå¥Ú¥í¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ªÃãÌÜ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¤¬°¦¿ÍÌò¤ÇµÓ¸÷¡Ä¡£ÀµºÊÌò¤Î½÷Í¥¤ÈÊÂ¤ó¤À·àÃæ¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ë¥ª¥Õ´é¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÅèÊþ»Ò¤È¹õÌÚÆ·(Ê¡²¬¸©¹õÌÚÄ®½Ð¿È)¡£
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤ÇÇÏ¼ç¤Ç²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î»³²¦¹ÌÂ¤(º´Æ£¹À»Ô)¤ÎºÊŽ¥µþ»ÒÌò¤Î¹õÌÚ¤È°¦¿ÍŽ¥Ãæ¾òÈþµª»ÒÌò¤ÎÃæÅè¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê2¿Í¤Î
ÏÓÁÈ¤ß¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉÂ¼¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ê¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÊÔ¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë´Ø·¸¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¿2¿Í¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¨¥§¡Á¡£±¦Â¦¤ÎÊý¡¢ÃæÅèÊþ»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡Á¡£Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæÅè¤µ¤ó¤ÏËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¤Î·Ö¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ¡×¡Ö·Ö¡Ä¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ªÃãÌÜ¤À¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È·Ö¤ÎÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÃæÅè¤Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1981Ç¯¡Á)¤Ç¼ç¿Í¸øŽ¥¹õÈÄ¸ÞÏº(ÅÄÃæË®±Ò)¤ÎÌ¼¡¦ê¥Ìò¤òÌ³¤á¡¢¸ÞÏº¤¬Åìµþ¤«¤é¶¿Î¤¤ÎËÌ³¤Æ»Ž¥ÉÙÎÉÌî¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ëÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£