¡¡ÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã(63)¤¬¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¡£¹ë²Ú¤Ê4·»Äï¤¬Â·¤Ã¤¿¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê·»Äï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¼¡ÃË¤ÎÎÉ½ã¡¢3ÃË¤Ç½°±¡µÄ°÷¤Î¹¨¹â´Ä¶Âç¿Ã(61)Ž¤4ÃË¤Ç²è²È¤Î±ä·¼(¤Î¤Ö¤Ò¤íŽ¤59)¤¬ÊÂ¤ó¤À5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Ç6·î¤ËÀ¯³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¿¹¸¤µ¤ó(68)¡£
¡¡¡Ö#ÀÐ¸¶²È¤Î·»Äï¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢Éã¤Ë¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ç3Ç¯Á°¤ËÀÂµî¤·¤¿ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó(µýÇ¯89)Ž¤½ÇÉã¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó(µýÇ¯52)¤ò»ý¤Ä²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¤Î·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö4ÃË¤ÎÊý¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¸«¤¿ÌÜ¤ÏÎÉ½ã¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö4¿ÍÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö4·»Äï¤¬Â·¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¤ÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢¤¤¤¨¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²Ú¤ä¤«¤Ê·»Äï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£