¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×±«À¶¿å¥¿¥¨¤ò±é¤¸¤ë»Ñ¤¬¾×·âÅª¡Ä
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÉð²È¤Î±üÊý¤«¤éÊª¸ð¤¤¤Ë¿È¤ò¤ä¤Ä¤·¤¿±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëËÌÀî¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤ËÅÐ¾ì¡£±ø¤ì¤¿ÃåÊª¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥´¥¶¤òÊú¤¨ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¨¤Î»Ñ¤ò¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¡×¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¤Ç¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤Þ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»Ñ¸«¤ë¤Î¤¬¿É¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Æ¤â¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¿¥¨¤ÎÁé¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÌÀî¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î½©¤«¤é°ìÇ¯°Ê¾å¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤ëorÉÏ¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ð¤±¤Ð¤±½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿§¡¹¿©¤Ù¤è¤¦¡Á¡×¤È£Ø¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¡¢±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤«¤éÂ³¤¯¶ìÏ«¤Ë¡ÖÌòºî¤ê¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡ª¡×¡ÖËÌÀî¤µ¤ó¤Î¥×¥í°Õ¼±¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ËÌÀî¤òÏ«¤¦À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£