女優の松下奈緒が１５日、東京・中央区の松屋通りで行われた「ＧＩＮＺＡ ＧＩＬＣ ＮＩＧＨＴ ２０２５」（１２月２５日まで）オープニングセレモニーに出席した。

黒のシックなノースリーブドレスに、きらめくジュエリーを身につけて登場。「特別な日なのでカルティエのハイジュエリーをして、銀座ならではのおしゃれをして来ました」。ネックレス、リングの他、サファイア入りの時計も着用した。ドレスもブランド品で「（女優として）役柄的にもここまでおしゃれする役がなかったので、身の引き締まる思い。背中もきれいなんですよね、もう見せません」と笑い、背中の開いたドレスで、美しい後ろ姿も一瞬だけ見せた。

兵庫出身の松下にとって銀座は「憧れ。ちょっと背伸びをしたくなるような場所」。「初めて銀座に来た時に歩行者天国、イルミネーションに感動した。（今も）みんなが楽しそうでウキウキしているのがいくつになっても感じられる」とお気に入りの場所になったという。

来月はクリスマスで「時間があればツリーを出したり、チキンを焼いたり、できればホリデーを楽しみたい」と笑顔。この日、点灯したイルミネーションも「必ず見に行きます。ここは何度も通ることになると思うので、写真を撮りたい」と声を弾ませた。

「ＧＩＮＺＡ ＧＩＬＣ ＮＩＧＨＴ ２０２５」は銀座通り１丁目〜８丁目、晴海通りの数寄屋橋から銀座４丁目交差点付近でイルミネーションが行われる他、通り沿いにあるラグジュアリーブランドが所属する「ＧＩＬＣ」（ギンザ インターナショナル ラグジュアリー コミッティ）のフラッグも登場する。