◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第1戦 日本―韓国（2025年11月15日 東京D）

韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）に臨む野球日本代表「侍ジャパン」の隅田知一郎投手（26＝西武）が15日、初戦の試合前に行われた囲み取材の際に韓国メディアから直撃取材を受ける場面があった。

韓国戦に向けて日本の報道陣に囲まれ16日に予定されている登板への意気込みや調子、そしてピッチクロックやピッチコムについて自身の考えを語っている時だった。

「あの〜韓国から来ました」

突然、流暢な日本語で取材に加わった韓国メディアの記者から「昨日、韓国の監督が“隅田さんが一番凄いプレーヤー”だと言っていました。どう思いますか？」と質問されると、「いやいやいや…おこがましいです」と苦笑いを浮かべた隅田。日韓戦について「ライバルだと思っているんで、しっかり“日本やるな！”と思わせたいです」と気持ちを伝えた。

隅田は23年に行われたアジアチャンピオンシップで韓国代表相手に7回無失点、昨年のプレミア12でも3回1失点と好投。韓国でも有名な存在だという。その事実もあり韓国メディアの記者は「（韓国戦で）良いパフォーマンスが出せている。理由はある？」と質問は止まらず。「いいコンディションで臨めてました」と突然の直撃取材に驚きながらも、しっかりと答え、日韓戦ならではの光景に報道陣からも笑みがこぼれた。

隅田は、ピッチクロックについては「（練習試合を）振り返っても、結構余裕あったんで。もう、なんならゆっくり投げてもいいんじゃないかなぐらいな感じがあるんで。ゆっくり向かっていきたいなと。だからそんな気にしすぎず」と語っていた。