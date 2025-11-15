藤あや子、もこもこカーディガン×タイトめロングスカート“晩秋”の私服コーデに反響「可愛い〜」「何を着ても似合うあや子さん 羨ましい」
歌手の藤あや子（64）が13日、自身のブログを更新。「晩秋コーデ」と書き出し、カーディガン×ロングスカートの上品な私服コーデを披露した。
【写真】「可愛い〜」もこもこカーディガン×ロングスカート “晩秋コーデ”の藤あや子
藤は「真冬ほどの寒さじゃないし洋服を選ぶのが難しい季節ですよね」と語りかけながら、この日の着こなしを紹介。
青緑の生地に白の模様がデコレーションされた“もこもこカーディガン”は今年購入したアイテムで、トレンドのビッグサイズシルエット。
オリーブ風カラーのタイトめスカートは「20年前のクラッチというブランドの物！サイズがほとんど変わってないので昔の洋服を合わせてみました」と明かし、「良い物を大事にして長く着用していくのはまさにSDGsですね うん!!これからも継続していきまーす」と話していた。
コメント欄には「晩秋コーデ素敵ですね モコモコカーディガン可愛い〜デザインも、色もいいですね」「ナイスコーデ めっちゃ似合ってる」「何を着ても似合うあや子さん 羨ましい」など、さまざまな声が寄せられている。
