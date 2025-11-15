高市早苗首相が国会予算委で、台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と発言し、これに中国側が抗議している件で、中国軍の広報Ｘ（ツイッター）には、日本を非難する激しい文言が投稿されている。

英語と日本語で抗議文が画像でアップされている。

「日本側が歴史の教訓を深く汲み取らず、あえて危険な賭けに出たり、更には軍事的に台湾海峡情勢に介入したりすれば、必ず中国人民解放軍の鉄壁の前で、粉骨砕身になり、多大な代償を払わねばならない。中国国防部報道官 １１月１４日」

「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば中国は必ず正面から痛撃を加える。中国外交部報道官 １１月１３日」

また中国外交部報道官のＸにも掲出。

「われわれは日本に告げる 台湾問題で火遊びをするな 火遊びをすれば必ず身を滅ぼす 中国外交部報道官 １１月１３日」

「中国人民のボトムラインを挑発しようとすれば必ず中国側の痛烈な反撃を受け１４億を超える中国人民が血肉をもって築いた鋼鉄の長城の前で頭を割られ血だらけになるのだ 中国外交部報道官 １１月１４日」

一方で、これらの投稿に対して、日本語で「痛撃を受けるのはお前らだ！」「本当にキャンキャンよく吠えるな」「粉骨砕身ってそういう意味じゃねぇよ」など、中国側を挑発するような書き込みが相次いでいる。

中国側の文面画像を書き換えて茶化すなど、荒らしも発生し、混乱している。