放置したらどうなる？痛風を疑う3つの初期症状【医師解説】

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

痛風の初期症状の特徴

痛風の初期症状は、多くの場合、足の親指の付け根に突然の激痛として現れます。痛みは夜間から早朝にかけて発症することが多く、患者さんは「眠っていて突然目が覚めるほどの痛み」と表現することがあります。発作が起こる前に、前兆として関節の違和感や軽いむずむず感を感じる方もいますが、前触れなく突然発症するケースも少なくありません。

発作は治療をしなくても数日から1週間程度で自然に治まることが多いですが、これは炎症が一時的に収まっただけで、根本的な高尿酸血症が改善されたわけではありません。発作が治まった後も、血液中の尿酸値は高いままであり、放置すると数ヶ月から数年のうちに再び発作を繰り返すようになります。初期の段階で適切な診断と治療を受けることが、痛風の進行を防ぐために不可欠です。

痛風発作の前兆と初期の変化

痛風発作が起こる前に、何らかの前兆を感じる方もいます。具体的には、関節周囲のむずむず感、違和感、軽い熱っぽさなどが挙げられます。これらの症状は、発作の数時間から1日前に現れることがあり、この段階で冷却や安静を保つことで、発作の程度を軽減できる可能性があります。

ただし、すべての方に前兆が現れるわけではなく、突然の激痛として始まるケースも多いです。特に初回発作では、前兆を自覚しにくいことが一般的です。発作を繰り返すうちに、自身の身体の変化に気づきやすくなり、前兆を感じ取れるようになる方もいます。

初期の痛風発作は、短期間で治まるため、「一時的なもの」として軽視されることがあります。しかし、発作が起こったということは、体内に尿酸が過剰に蓄積している証拠であり、放置すれば再発と慢性化のリスクが高まります。初回の発作時に医療機関を受診し、尿酸値の測定と適切な治療を開始することが、将来的な合併症を防ぐために重要です。

痛風発作の痛みの特徴と経過

痛風発作の痛みは、他の関節疾患とは異なる特徴的な激痛です。患者さんは「刃物で刺されるような痛み」「骨が砕けるような痛み」と表現することが多く、わずかな接触や動作でも耐えがたい痛みが走ります。痛みは発症後6～12時間でピークに達し、その後徐々に軽減していきます。

発作中の関節は、明らかな炎症反応を示します。皮膚は赤く変色し、腫れが強く、触れると熱を持っています。関節の可動域は制限され、体重をかけることが困難になります。夜間に発症することが多いのは、睡眠中に体温が下がり、尿酸が結晶化しやすくなるためと考えられています。

発作は通常1～2週間以内に自然に治まりますが、この間は日常生活に大きな制約が生じます。痛みが引いた後は、まるで何事もなかったかのように元の状態に戻るため、「もう大丈夫」と考えてしまいがちです。しかし、根本原因である高尿酸血症が改善されていない限り、発作は再発します。2回目以降の発作は、より頻繁に起こり、複数の関節に広がる傾向があります。早期の段階で治療を開始し、尿酸値を適切にコントロールすることが、痛風の進行を防ぐ鍵となります。

まとめ

痛風は、適切な知識と治療により十分にコントロール可能な疾患です。尿酸値が高いと指摘された方や、痛風発作を経験した方は、早期に専門医を受診し、総合的な評価を受けることが推奨されます。生活習慣の見直しと薬物療法を組み合わせることで、痛風発作の再発を防ぎ、関節や腎臓の健康を長期にわたって守ることができます。痛みや不安を抱えたまま過ごすのではなく、専門家の支援を受けながら、前向きに治療に取り組むことが大切です。健康診断の結果を軽視せず、早めの相談と継続的な管理を心がけることで、質の高い生活を維持できます。

