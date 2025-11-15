1977年11月15日新潟県の中学校で、バドミントン部の活動が終わり、自宅へ帰る途中だった横田めぐみさん（当時13歳）が、北朝鮮の工作員によって拉致された。

拉致から48年―。

半世紀近くたった今でも、めぐみさんの姿は一切見えない。めぐみさん以外にも政府認定の拉致被害者でいまだ帰国できていない被害者は12人。2002年に5人の拉致被害者が帰国して以降、なにも進展はみられない。

家族は日本政府に「親世代が健在のうちに全拉致被害者の即時一括帰国」を訴え続けている。

その家族たちの中の1人、めぐみさんの弟で、拉致被害者家族会代表の横田拓也さんに拉致から48年がたった今の思いを聞いた。

（取材:日本テレビ社会部拉致問題担当 露木生純）

■家族が期待する高市首相...その理由は

――高市首相の就任の受け止めは？

とても心から信頼していますし、支持をしたいと思ってます。

高市政権になった翌日、私は高市首相から直接お電話をいただいて、「お母さん元気ですか」といういたわりの言葉や「明日はみなさん来られるんですよね」「よろしくお願いします」といったような趣旨の温かい言葉を投げていただいてます。

そして政権発足2日後に官邸で家族会、救う会に面会していただいたというのは、とてもありがたいと思います。ましてや政権発足の翌週に日米首脳会談があって、おそらく外交のレクチャーとかを数十時間かけてやらなくちゃいけない中でお時間を作っていただいたということは、本当に日本の信念を示したことだし、日米首脳会談に対してもこの問題は譲れないんだということを意思表示されたのだと思います。

――11月3日の国民大集会での高市首相の「日朝首脳会談をしたい旨を北朝鮮側に伝えた」という発言。拓也さんはどう思った？

いい意味で驚きました。実は似た話で言うと、2023年の5月に同じ国民大集会の中で岸田元首相が「私直轄のハイレベル協議を進めているんだ」という趣旨の発言をされました。私達は事前に聞かされていませんでしたから、そんなことを首相が発言して大丈夫なのかと。翌日北朝鮮側から「そんなことは知らない」ということを言われてしまうと、日本がただ単に恥をかくだけになってしまう。大丈夫だろうかと思ったけれども、おそらく水面下の交渉が実際にされていて、そのことを公の場で電波を通して発言する意思表示があったと思います。

私たちは水面の下も上もこの問題は見えませんが、高市首相は水面下ではしっかりこの問題に対して力を入れて取り組んでくださっているんだろうと思います。

――高市首相はそう言ってるもののまだ進展はない。なにがそこまで今までの首相と違う？

高市首相は私達国民1人1人が、日本国憲法で保障されている人権、命、こうしたものを必ず守り通すんだっていう強い覚悟や信念。これがやはりどの方も高市首相からの表情や、発言の中から感じ取れることが、私自身も含めて強い期待に繋がってるんじゃないかなと思います

■思いがけず実現したトランプ大統領との3回目の面会

――トランプ大統領との面会はどういった経緯で？

私達は何一つ具体的な情報をもらってなくて、「面会があるかもしれない。もしくはない可能性もあります」と。ただ「ない可能性があるかもしれないけど、一応会える可能性は信じて内閣府のビルに集合してもらえますか」ということで、同日の朝10時に集合して、そのときに初めて政府側から「ルビオ国務長官との面会が決定しました」と。

そして迎賓館に家族会全員が向かって控室で待っていたところ、政府側からトランプ大統領がもしかしたらみなさんの部屋に立ち寄られるかもしれないと、そこでも“かもしれない”っていう段階でした。

そうして待っていたら、トランプ大統領が実際に来られて、写真撮りだけかと思ったら、実際には「安倍首相から続いてる、この問題に対する認識が高いんだ」とか。そういったことを意見表明をされて。そうしたことで日米がこの問題に向き合ってるんだっていうことを結果的に示せたということはとっても意味がありました。

一連の会話があった後にトランプ大統領が私達家族の前を通り過ぎて退出されようとしたときに、有本さん（拉致被害者・有本恵子さんの姉・昌子さん）がトランプ大統領からもらった明弘さん宛ての手紙を額に入れて持っていたときに大統領の直筆のサインが書いてあるんですが、そのサインを見ながら「この美しいサインは誰のサインだ」って英語でおっしゃってるんですけど。私はたまたまその部分を英語が聞こえたので、「あなたのサインですよ」って言ったら笑いながら立ち去られていって。そういう場を和ますようなやり取りも少しあって。

結果的に拉致問題に対して向き合っていただいたってことを形に示していただいたことは本当に心から感謝しています。

――早紀江さんがバッジを渡した。あれはもともと早紀江さんがバッジを持っていた？

私が2個持っていて、私の本当の気持ちはトランプ大統領に1個、ルビオ国務長官に1個お渡しするっていう意味で2つ預けてたんですが、母は2つとも渡してしまったんですね。近くにいた哲也が聞いたところによると手に取ったバッジを「これはどういうものなんだ」「つけてみるよ」ってことをやり取りがあったと。そういう意味でもすごくやり取りが深まったことは大きいです。本当は外交儀礼的には何の通告もなく家族会であっても直接お渡しするってのは本当はマナー違反かもしれません。それは失礼を承知でお渡しして、私達の気持ちを受け取ってもらえないかなということでプレゼントをしたっていう形ですね。

――トランプ大統領との面会は北朝鮮にどういう影響を与えると思う？

拉致問題に対して引き続き日米がしっかり向き合っているんだということや、絶対に忘れていないよっていうことを世界に対して、日本国内世論に対して、北朝鮮に対して示せたことはとっても意味が大きいと思います。

■「この問題は譲れない」 日本政府と北朝鮮へ

――日本政府に訴えたいことは？

そのときの政権が、政治家の方が、首相が、やはり覚悟を決めていただく必要があると思ってます。覚悟を決めて、日本国内世論に絶対この問題は譲れない問題なんだということを国民の皆さんに改めて伝えて欲しいと思います。とりわけ北朝鮮の金正恩委員長に対して絶対日本は譲らない問題だということを、やはり自らの言葉に熱量を込めて覚悟を決めて発信していただくこと、これがとっても大事だと思います。

――北朝鮮に伝えたいことは？

金正恩委員長は北朝鮮が拉致事件を起こしたときの世代ではないんですよね。やはり祖父・金日成主席、父・金正日総書記、その時代の人権犯罪行為を、今たまたま金正恩委員長が背負わされてるといったような構図があるとすると、やはり彼らの国の中では、自分たちの前の世代のことを否定するってことは日本国内で考える以上の大変難しいことだとは思います。

やはり、米朝首脳会談が仮に進展してもアメリカはこれまで自分たちでお金を出さないと言っています。（注:2018年米朝首脳会談でトランプ大統領は非核化にかかる費用の支援について、「アメリカがする必要はない」と述べている）

人道支援、経済支援を受けられるのは日本しかないんです。この点は金正恩委員長でもわかってるんです。わかってるけども決められない難しい問題なんだと思います、彼の中で。私達被害者が下手に譲歩する話ではありませんが、外交で対話しなければ人質を取り戻すことができないこと考えると、やはり彼らが聞きやすいことを高市首相の言葉から投げてあげなきゃいけないと思います。つまりそれは両国に抱えている人権人道問題を解決することで、日本だけが一人勝ちするのではなくて両国が明るい未来を描けるんだと。

この拉致問題はあなたの世代の前で行われたことをあなたが解決すれば、北朝鮮国民の方も明るい未来を描くことができる。金正恩委員長の娘さんの世代にも明るい未来を託す。そうした判断を、一国のリーダーとして、父親としてやるべきじゃないか。このことをお互いの不信の殻を破って英断してほしいということを金正恩委員長に改めて伝えたいと思います。