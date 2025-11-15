2018年平昌オリンピックのスピードスケート女子団体パシュートと、マススタート種目で金メダルを獲得した郄木菜那が、11月14日までに自身のInstagramを更新。元AKB48のタレント柏木由紀とのツーショットを公開し、ファンから歓喜の声があがっている。

《先日 『櫻井・有吉 THE夜会』にVTR出演しました! ゆきりんと夜な夜なはしご酒をしながら いろんな話をさせていただきました バス旅で初めて共演してから仲良くなり まさか一緒にお酒が飲めるなんて 楽しすぎてテレビの仕事なのに、盛り上がりすぎてしまいました…笑》などとつづり、ピースサインのツーショットを添えた。

2人は、2025年6月22日に放送された『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W』（テレビ東京系）でも共演している。

11月6日放送の『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）に出演した2人は、はしご酒ロケに出演。同番組では、『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W』での共演をきっかけに、郄木は2022年4月に現役を引退し、柏木は2024年4月にグループを卒業するなど、境遇の近さから意気投合したと説明された。

午後9時半、1軒めの焼き鳥店からスタートすると、冒頭で柏木は「まわりがみんな結婚したりとか、子ども、出産とかで夜、動ける人がどんどん少なくなる」と話し、郄木のことを「超貴重です。同世代で同じ時間帯で動ける」と評した。

スポーツ紙記者が言う。

「2軒めの海鮮レストランでは、お互いの思いをぶつけていました。柏木さんは最近、腹が立つ女性について『マジで料理しないんで、素敵なご飯、作ったご飯を（Instagramに）載せてるのを見ると、もう本当ムカつく』と話し、『ケールのサラダって、ホント食べたいの?』とぶちまけました。

一方の郄木さんは『スケートを辞めたことに対して、私、生きる意味あるかなって思った』と話し、『スケート何十年続けてきて、休みの日って、長くても続けて2日とかだったんですよ。いまの仕事やってると、1週間休みの日とかあるんですね。現役中だったらすぐ隣に同じチームメイトがいて、家は違えど練習行ったら会えるし、合宿だったらずっと同じメンバーがいたのに、もうひとりだったんで、それはけっこう悩みましたね』と吐露していました。

3軒めのステージ型カラオケ店に入ったのは、深夜0時30分。2人でAKB48の『会いたかった』を熱唱するなど大いに盛り上がり、深夜3時にお開きとなったようです」

Instagramのコメント欄には

《2人好きだからこのツーショット神過ぎる》

という歓喜の声があがるとともに、『THE夜会』を観たフォロワーからは

《二人のカラオケ良かった》

《見ました〜めっちゃ楽しそうだったし可愛かったです こんな人とお酒飲めたらいいなぁ〜って思いました》

という声が上がっていた。

また、2人の熱唱ぶりに《ゆきりん、ななちん。のコンビの歌手デビューが決まったらまた連絡下さいね!》と2人でのデビューに期待を寄せる声も出ている。

「郄木さんは、2024年7月20日に放送された『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W』の第3弾に初めて出演し、好評だったため、同年10月12日に放送された第4弾からリーダーとして出演しています。判断力に加え、周囲への気配りとノリのよさはタレントしても貴重な存在で、現在は『バス旅の女王』とも呼ばれるほど、番組視聴者からの根強い支持もあり、タレントとしての評価は爆上がり中です」（前出・スポーツ紙記者）

郄木と柏木の30代独身女性コンビに今後も注目が集まりそうだ。