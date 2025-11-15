◇サッカー国際親善試合 日本2-0ガーナ (14日、豊田スタジアム)

FIFAランク19位の日本代表は14日、国際親善試合で同73位のガーナと対戦し、2-0で勝利しました。

試合後の記者会見で森保一監督は、後半7分に起きたガーナ代表MFアブ・フランシス選手と、日本代表の田中碧選手との接触プレーについて言及しました。

森保監督は「少しでも早く良い状態でサッカーができるようになること、ケガの回復が順調に進むことを願っています」と述べ、負傷したフランシス選手を気遣いました。

また、田中選手が交代時に負傷したフランシス選手と、ガーナ代表のオットー・アッド監督のもとへ向かい謝罪した行動について、「碧らしい、そして日本人として相手を思いやる行動は素晴らしいと思います」と称賛しました。

その一方で、「ただ本当に謝らなければいけないかどうか、悪質なファウルをしたかどうかでいうと、ファウルじゃなかったと思います。狙って傷つけにいったわけではなく、一生懸命プレーを行った先のケガなので碧に非はないと思います。試合中彼もメンタル的に傷ついていたと思いますのでチームとして碧は悪くないと伝えてプレーを続けてくれたと思います」とコメントしました。