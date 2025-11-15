「今日好き」田中陽菜、美人妹とのダンス動画に反響「可愛さ無限大」「似てる」
【モデルプレス＝2025/11/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた田中陽菜が11月14日、自身のTikTokを更新。妹とのダンス動画を公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」出身JK「似てる」美人妹
田中は、同じ事務所に所属し、中高生向けYouTubeチャンネル「めるぷち」選抜生でもある妹のひよりとともに、仲睦まじくダンスを披露。「似てないけど似てる姉妹なんだけど どこが似てますか？」と、コメントを添えて投稿した。
この投稿に、ファンからは「どこか似てる」「似てないけど似てるって、まさに姉妹あるある」「可愛さ無限大」「2人とも天使」「目の保養すぎる」「美人姉妹」「仲良し感が最高」「似てる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田中陽菜、美人妹とダンス披露
◆田中陽菜の投稿に反響
