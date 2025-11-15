「ゴジュウジャー」新ヒロインは志田こはく 前任・今森茉耶が未成年飲酒で降板
【モデルプレス＝2025/11/15】テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）のヒロインの後任に、女優の志田こはくが決定したことがわかった。
【写真】「ゴジュウジャー」ヒロイン降板した美人女優
同局は、11月30日放送の第40話から、一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役で、志田が出演することを発表。志田は「暴太郎戦隊ドンブラザーズ（2022〜2023年）で、ヒロインの鬼頭はるか／オニシスターを演じたほか、金曜ナイトドラマ「伝説の頭 翔」（2024年）などの同局出演歴がある。
11月8日に東映は、同役を務めていた女優・今森茉耶の20歳未満の飲酒行為の事実を確認したとし、同番組の降板を発表。所属事務所・Sejuも同日付でマネジメント契約を解除したことを報告した。なお、11月9日に放送された37話では、今森のクレジット・シーンがカットされていた。（modelpress編集部）
◆志田こはく「ゴジュウジャー」新ヒロインに決定
◆前任・今森茉耶、未成年飲酒で降板
