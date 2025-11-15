【日本一かわいい高校生候補】中部エリア代表：ののか＜女子高生ミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/15】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第3回は、中部エリア代表：ののかさんのインタビューを届ける。
【写真】都道府県別“一番かわいい女子高生”
出身：愛知県
学年：3年生
誕生日：3月4日
MBTI：ISFP-A
趣味：アニメ、漫画鑑賞、歌を歌う事、音楽聴く事、ストレッチ、占い
特技：ダンス、開脚、アニメ絵の模写
好きな食べ物：ヨーグルト、いちご、マスカット、もちもちな食べ物
嫌いな食べ物：千切りキャベツ
好きな言葉（座右の銘）：茨の道こそ進む道
最近ハマっていること：ストレッチ、配信する事
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
挑戦できる最後の年で、活躍されてる方への憧れもあったので、自分の表現力を広げるために応募しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
ひとつの事を頑張って続けてこれたこと。たくさんの事に挑戦できるところ。
― 憧れの有名人はいますか？
IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）さん、出口夏希さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
思うように結果が出なくて、何度も自分を責めた時期がありました。それでも時間が経つにつれて、「あの悔しさも必要だった」と思えるようになりました。少しずつ前を向けたあの経験が、今の私を支えてくれています。
― 将来の夢を教えてください。
有名になってテレビに出演する。憧れてもらえる存在になりたい。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めずに挑戦を続けることが、夢を叶える一番の近道だと思っています。小さな一歩でも続けていけば、きっと夢に近づけると思うし、たとえ違うことをしても、その経験が巡り巡って自分の力になると思います。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】都道府県別“一番かわいい女子高生”
◆ののかさんプロフィール
出身：愛知県
学年：3年生
誕生日：3月4日
MBTI：ISFP-A
趣味：アニメ、漫画鑑賞、歌を歌う事、音楽聴く事、ストレッチ、占い
特技：ダンス、開脚、アニメ絵の模写
好きな食べ物：ヨーグルト、いちご、マスカット、もちもちな食べ物
嫌いな食べ物：千切りキャベツ
好きな言葉（座右の銘）：茨の道こそ進む道
最近ハマっていること：ストレッチ、配信する事
◆ののかさん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
挑戦できる最後の年で、活躍されてる方への憧れもあったので、自分の表現力を広げるために応募しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
ひとつの事を頑張って続けてこれたこと。たくさんの事に挑戦できるところ。
― 憧れの有名人はいますか？
IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）さん、出口夏希さん。
◆ののかさんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
思うように結果が出なくて、何度も自分を責めた時期がありました。それでも時間が経つにつれて、「あの悔しさも必要だった」と思えるようになりました。少しずつ前を向けたあの経験が、今の私を支えてくれています。
◆ののかさんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
有名になってテレビに出演する。憧れてもらえる存在になりたい。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めずに挑戦を続けることが、夢を叶える一番の近道だと思っています。小さな一歩でも続けていけば、きっと夢に近づけると思うし、たとえ違うことをしても、その経験が巡り巡って自分の力になると思います。
◆「女子高生ミスコン」ファイナリスト15人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「女子高生ミスコン」とは
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】