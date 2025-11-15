エルフ荒川、3姉妹ショット公開「美形揃い」「そっくりすぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/15】お笑いコンビ・エルフの荒川が11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。妹との「3姉妹」写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ギャル芸人「美形揃い」3姉妹ショット公開
荒川は「3姉妹」とつづり、妹2人一緒に写った3ショットを公開。荒川の隣には金髪の妹、そして後には黒髪の妹と3姉妹が前後に写る自然体のショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「似てる」「美形揃い」「そっくりすぎてどれが荒川かわからない」「美人姉妹」「最強遺伝子」「全員可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
