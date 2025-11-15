元AKB・K-POP出身者らで構成 アソビシステム発・log youがデビュー 夢は「ワールドツアー」
【モデルプレス＝2025/11/15】アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」より誕生した新たなグループ「log you（ログ ユー）」が15日、fav me（ファボミー）の阿部かれん、Toi Toi Toi（トイトイトイ）の谷屋杏香とともに都内で開催されたPEAK SPOT初主催イベント「PEAK SPOT JOIN Vol.1」合同取材会に出席。今後の夢について語った。
【写真】アソビシステム、期待の新人アイドル
◆log you、デビュー
月代来実は「今日log youは初めてのライブ、デビューライブをさせていただいたんですけど、PEAK SPOTの一員となれた実感がより沸いたし、フロアにいるお客さんも私たちのデビューをとても温かく見守ってくださって、とっても嬉しい気持ちになりました。これからlog youは精一杯頑張っていくので、よろしくお願いします」と語った。
log youとしての目標を問われた久保怜音は「見てくれる方の心に記録していけるようなグループになりたいのと、目標としては…スタッフさんに確認してないので、怒られちゃうかもしれないんですけど、ワールドツアーやりたいなって（笑）。メンバーの中に韓国でずっと活動していた福本れみちゃんもいるので、日本の方にはもちろんなんですけど、海外の方、たくさんの方に愛されるグループになっていけたらなと思います」と笑顔を見せた。
また、阿部はアソビシステムからFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEが「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）に初出場することについて「昨日の夜の時点で、私たちfav meのメンバーLINEがすごく大盛り上がりで。まさか先輩方が、あんなにも偉業を達成されるなんてっていうので、私自身もすごく鳥肌が立ちましたし、みんなで『すごいね』っていう風に。身近でこんなにも夢を見させてくださる先輩がいることに感謝の気持ちでいっぱいですし、運営さんを含めたLINEでも、私たちは今まで『武道館に行きたい』っていう風にいろんなところで目標として公言してきたんですけど、もちろん武道館はすごく大切な場所なんですけど、『私たちも紅白という大舞台にチャレンジできるくらい大きくなりたいね』っていう話で、昨日の夜は大盛り上がりでした」と明かした。
◆log you、デビュー曲のポイント
14日より配信リリースされたデビュー曲「Beyond the Dream」のポイントについて、福本れみは「私たちの今の思いだったり、夢を目指してこれから頑張っていこうっていう決意が詰まった楽曲になるんですけど、パフォーマンスでのポイントだと、1番は私たちが個人で今まで生きてきた中でのストーリーなのですが、2番からは仲間を見つけて一緒に夢を叶えようという内容のストーリーになっているので、2番からは一緒に振りを2人で踊ったり、円陣を組んだりする振りになっているので。そこの部分だったり、ストーリー性を感じながら、私たちのパフォーマンスを見てくださると嬉しいなって思います」とアピールした。
久保は「デビュー曲が昨日配信されて、いよいよlog youが始まるんだなっていうワクワクな気持ちと、少し緊張の気持ちもあったんですけど、今日ステージに立ったらファンの方がペンライトとかネームボードを持ってくださってて。私たちは一人じゃないし、ファンの方もスタッフさんの方も付いているので、これから一緒に歩んでいけたらなって思います」と笑顔。グループとして注目してほしいポイントを聞かれた福本は「各自やって来たことがみんな違うので、お互いの力を合わせて、協力してlog youが素敵なグループになったらいいなって思っています」と意気込んだ。
◆log you、成長したことは？
福本は、デビューするにあたってそれぞれが成長したと感じる面について「今まで韓国で活動していたんですけど、成長したなって思うことは、歌かなって思っていて。今回log youとして活動するにあたって、準備期間があったんですけど、その期間でいっぱいボーカルレッスンを受けさせていただいたり、いっぱい歌の練習をしたりして、歌に自信が付いたので。今日こうしてデビューライブで自信を持って披露できたのも、成長できたのかなって思います」と答えた。
竹内月音は「3月に卒業して5月から練習期間として、PEAK SPOTの特待生として、いろんなレッスンを受けさせていただいたんですけど、個人的にはダンスがすごく苦手なまま練習に参加して。そこでれみちゃんであったり、先生にたくさんダンスを教えていただいて。前のグループよりは踊れるようになったかなって、個人的には思っていて。これからももっともっと、苦手な部分も得意な部分も、たくさん伸ばしていきたいなと思っています」と語った。
月代は「近々のデビューではあったんですけど、研究生として活動している時は、デビューに向けてシビアというか、ちょっと張り詰めた空気の中で頑張っていたので。ふざけるみたいな、笑いを取りに行くみたいなのがあんまりできなかったので、これからはデビューしたので、笑いを取りに行きたいと思ってます」と笑顔。久保は「以前のグループは大人数のグループだったんですけど、今回初めて少人数のグループに加入させていただいて。コミュニケーションがすごく大切だなと思って。さっきfav meさんとToi Toi Toiさんからアドバイスをいただいたので、定期的にコミュニケーションをとっていけたらなって思います」と語った。
松本玲奈は「5年前にアイドルを辞めて」と振り返り「5年前はまだ18歳だったので、物理的に大人になって成長したかなみたいな。おっきくなったなって思います」と照れ笑い。井出叶は「私も大人数グループにいて、今回は少人数グループなので、協調性とかが大事だと思っていて。自分はそこが成長できたなって思ってて。みんなで同じ目標に向かって頑張ろうってなって、みんなで協力してダンスとか歌とかもレベルアップできるように、いろいろみんなでやって、協調性があるようになったかなって思います」とコメントした。
山下うみは「前のグループでは、ロック系のアイドルをやっていたので、可愛いに振り切るっていう機会があまりなかったんですけど、この半年間の練習期間で可愛いを習得して、新しい一面を見せられるようになれたかなと思っています」と明かした。小浜菜摘は、「歌とかダンスの練習期間から、どちらにも苦手意識とかがあったりで、ちょっと怖いなっていう気持ちも結構あったんですけど、練習期間を終えて、今日まで先生とかメンバーのみんなに自分の分からないところを聞けたり、メンバーと支え合っていけるようになったっていうか。自分の気持ちを吐き出せたりできるようになったかなと思います」と話していた。
◆fav me阿部かれん「後輩グループが2つもできるとは」
阿部は「PEAK SPOTの第1弾グループとして活動させてもらって、半年前にデビューしたばかりなんですけれども、半年でまさか妹ちゃんと言うか、後輩グループが2つもできるとは思っていなくて。こんなにも早くPEAK SPOTだけでイベントを開催することができると思っていなかったので、今日ライブを実現することができて、本当に本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」とコメント。「嬉しいことに、チケットもすぐ完売させていただいて。PEAK SPOTを目当てに来てくださった皆さんに温かく見守られながらライブイベントをさせていただいたことが、本当に幸せだなと思いました。もっともっと大きな会場を目指して、PEAK SPOTのメンバー、仲間たちと頑張っていきたいと思います！」と語った。
谷屋は「今日はPEAK SPOTの記念すべき初の3グループ合同ライブということで、私たちToi Toi Toiはトップバッターを務めさせていただき、とっても光栄です。今日はすごく大切な日なので、メンバーみんなで気合を入れて毎日自主練を重ねてきたので、今はすごく達成感に包まれています。あとは、実際にステージに上がったときに、ファンの皆さんの声援がすごく届いて、メンバーみんなで結構ウルウルしながらステージをさせていただきました。Vol.2もVol.3も発表されたので、3グループでこれからたくさん頑張っていきたいと思います」と笑顔を見せた。
阿部はlog youのパフォーマンスについて「ステージの袖から見ている時は『一生懸命頑張ってね』っていう気持ちで。私たちのデビューライブも思い返したり、フラッシュバックしてきて。『分かる。分かる。すごく不安だよね』っていう気持ちでいっぱいだったんですけど、ステージを見たら、すごくエネルギッシュで、フレッシュな感じがとてもすごくて」と絶賛した。
また「メンバーカラーがすごく鮮やかな衣装なのもあって、ステージがすごく狭く見えて。もっともっと大きなステージが似合うグループになっていくんだろうなと思うと、すごく楽しみなグループだなと思いました。ファンの皆様もそう思ったんじゃないかなと思って。勝手になんですけど、お母さんみたいな気持ちで（笑）。にっこりしながら『うんうん。うちの子たち凄いでしょ』って思いながら、袖から見させていただきました」と振り返った。
阿部はアドバイスとして「ケータリングはジャンケンした方がいいです（笑）。食べ物は恨みが残るので、ケータリングは必ずジャンケンで決めた方がいいかなっていうのと、真面目な話をすると、沢山メンバーで話し合いだったり、コミュニケーションをいっぱい取ったほうが、毎日すごく楽しく活動できるのかなって思っています。fav meは定期的に、レッスンの合間とかでもTikTokの話だったり、いろんな作戦会議をメンバーだけでやったりするので。コミュニケーションを取るのがとてもいいのかなって。仲良しの秘訣かなって思います」とアドバイスを送っていた。
◆元AKB48・Cherry Bullet出身者で結成・log you
log youは久保、福本、小浜、竹内、山下うみ、松本、井出、月代の8人からなるアイドルグループ。アソビシステムが2月に発足したアイドルプロジェクト・PEAK SPOTから第3のグループとして誕生した。なお、井出は元STU48、久保は元AKB48、福本はK-POPガールズグループ・元Cherry Bullet（チェリーバレット）。これまでに芸能活動を経験したメンバーが集う。グループ名には、"記録・つながりの証"を意味する「log」と、"あなた（ファン1人ひとり）"を表す「you」を組み合わせ、「あなたとの毎日を記録し、ともに歩んでいく」という想いが込められている。（modelpress編集部）
