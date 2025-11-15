サッカー日本代表戦

サッカー日本代表は14日、豊田スタジアム（愛知）で行われた国際親善試合でガーナ代表に2-0で勝利した。試合中、敵ベンチへ謝罪に出向いた日本代表選手の行動に反響が広がり、その姿勢に海外ファンも釘付けになった。

喝采が送られたのは、日本代表MF田中碧の行動だ。後半、自身がシュート体勢に入った際、ボールではなく阻止しようとしたガーナMFフランシス・アブの足を蹴り上げる形に。相手選手はピッチで動けなくなり、そのまま負傷交代となった。

田中は敵ベンチへ出向き、オットー・アッド監督に謝罪。ガーナサッカー協会の元広報部長イブラヒム・サニー・ダーラ氏は「激しいライバル関係でも、互いを尊重する姿勢は本当に称賛に値する」と自身のXにつづって称えるなど、異例の行動が話題を呼んだ。

X上には海外ファンからも反響が続々。「日本人は地球上で最も礼儀正しい」「道徳と倫理を理解している国だ」「日本の文化は本当に一流だ」「日本やアジアの文化のほとんどは、価値観や道徳観において比類のないものだ。本当に称賛に値する」などと、日本人の美徳に脚光を当てていた。



（THE ANSWER編集部）