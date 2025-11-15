大食い企画が人気の双子姉妹YouTuber「はらぺこツインズ」が15日までに、YouTubeチャンネルを更新し、活動休止に至った詳細について説明した。



【写真】はらぺこツインズの姉・小野かこ（左）と妹・小野あこ

はらぺこツインズは姉・小野かこ、妹・小野あこの1991年8月3日生まれの双子。2017年にYouTube配信をスタートさせた。デカ盛り料理や飲食店のチャレンジメニューに挑戦し「2人で約20キロを食べる大食いYouTuber」として人気になった。チャンネル登録者数は57万人（15日時点）。



しかし今年10月になり、活動休止を宣言。理由については妹・あこが9月から体調が思わしくなく、「医師の判断により即時入院となりました」と報告した。また姉・かこも同じく体調不良が続いており、「総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と、決断に至った経緯を説明していた。



その後11月11日にはYouTubeチャンネルで「活動休止の本当の理由をお話しします。」というタイトルの動画を公開。妹・あこの体調不良の詳細について「知っている方も居ると思うんですが、体調を崩しまして。ストレス性胃腸炎と慢性的な胃の不調があった。それに椎間板ヘルニアも加わって、長年患っている病気（持病）もあった」と話し、「それが全部重なっちゃって今回の入院ということになった」と振り返った。



ただ一部で「緊急搬送された」などと取り上げられたことについては「救急車を呼ぶとかではなく、検査の一環で入院した」と説明した。「自分たちの管理の甘さで起こったことなので、お心配をおかけして申し訳ない」「いろんなフェイクニュースもあったから、それは否定したい」とくぎを刺した。



また「声を大にしていいたいのは、大食いのせいで入院したわけではない」と言及。コメント欄などで大食いをやめるように指摘する声もあったというが「むしろ大食いしている時の方が体調が良くて、健康で幸せだった」と話した。「（今回は）胃腸炎とか持病で入院しただけ。大食いは不健康というイメージを持ってほしくない」と力説した。



詳細について触れていなかった「持病」も説明。「今回体調を崩した主な原因として、2人ともうつ病なんです」と公表した。症状について「食べることが生きがいなのに、食べることすらも興味がなくなる」と話し、「日常生活も普通におくれなくなって、ストレスで負のサイクルが始まった。自分たちが管理できるキャパ（許容量）を超えてしまった」と体調不良の原因について分析した。



うつ病は「隠そうと思っていた」という。しかし「今回体調を崩した理由にうつがすごく関係していたので、隠しきれないなと思って言うことにした」と告白。現在は「体調も良くなってきて。（検査結果の）数値は良くなって、今はご飯は美味しいと感じる。美味しいって素晴らしいと心の底から感じています」と話した。



（よろず～ニュース編集部）