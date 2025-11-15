◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 第２日（１５日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、川崎春花（村田製作所）が６バーディー、３ボギーの６９で回り通算８アンダー１０位で最終日を迎える。「悪いショットが出たらボギーになってしまったりするけど、いいショットが少しずつ打ててきているかなと思う」と振り返った。

３連続バーディーでスタートした。５番でボギーをたたき流れが断たれたように見えたが、６番で６メートルを沈めてバウンスバック。７番は３パットで再びスコアを落としたが、８番で第２打を１メートル半につけて取り返すなど、出入りの激しい一日だった。

先週１週間をショットの練習に費やした。「その成果もちょっとは出ている」と手応えも感じている。髪の毛も切った。「高校３年生以来」というボブスタイルで、３試合ぶりの予選突破を果たした。

メルセデスランキングは現在７８位で、５０位までの来季シード権獲得へ厳しい戦いが続いている。「そこを意識しても良くならないし、意識しないようにしている。スイングで意識したいことをずっとやり続けることに集中するように心がけている」と口にした。最終日へ「そんなにすぐに良くはならないけど、自信を持ってプレーしていきたい」。自分に言い聞かせるように、強く思いを込めた。