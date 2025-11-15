FRUITS ZIPPER、紅白出場会見当日の“朝ごはん”公開 ツッコミ殺到「NHKすぎるって」「絶対ハンバーガーなのに」
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の公式Xが15日までに更新され、出場歌手発表会見に参加したアーティストの“当日の朝ごはん”が公開された。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの朝ごはんに反響が寄せられている。
【会見カット】色とりどり！カワイイポーズを決めるFRUITS ZIPPER
公式アカウントは「出場歌手のみなさんの会見当日の朝ごはんをまとめました」とつづり、まとめ画像を投稿。FRUITS ZIPPERは月足天音が「ハッシュドポテト、たまごとビーフのパンはさみ」、鎮西寿々歌は「ハッシュドポテト、スープ、バナナ」、櫻井優衣は「投げッと」、仲川瑠夏は「魚の挙げたタルタルソースのパンはさみ」、真中まなは「卵とビーフのパンはさみ、プロテイン」、松本かれんは「ポテト、チキンのパンはさみ」。早瀬ノエルは「ほんとうになにも食べてません」と答えた。
この投稿には「パンはさみ、メッチャウケる」「某ハンバーガーチェーン店？」「ハンバーガーもダメなの？」「パンはさみじわる」「絶対ハンバーガーなのに」「NHKすぎるって」といった声が寄せられている。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
【会見カット】色とりどり！カワイイポーズを決めるFRUITS ZIPPER
公式アカウントは「出場歌手のみなさんの会見当日の朝ごはんをまとめました」とつづり、まとめ画像を投稿。FRUITS ZIPPERは月足天音が「ハッシュドポテト、たまごとビーフのパンはさみ」、鎮西寿々歌は「ハッシュドポテト、スープ、バナナ」、櫻井優衣は「投げッと」、仲川瑠夏は「魚の挙げたタルタルソースのパンはさみ」、真中まなは「卵とビーフのパンはさみ、プロテイン」、松本かれんは「ポテト、チキンのパンはさみ」。早瀬ノエルは「ほんとうになにも食べてません」と答えた。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。