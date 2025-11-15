【新華社貴陽11月15日】中国貴州省銅仁市印江トゥチャ族ミャオ族自治県の昔蒲村はかつて、石漠化（表土流出）が深刻な地域で、1990年代には森林率がわずか10％だった。

数世代にわたるたゆまぬ努力を経て、同村は生態環境と産業の両面で大きな変革を遂げた。石がゴツゴツと露出し、水資源に乏しく、土地が細かく分散している困難を打開するため、地元の村民は自発的に石の間に土を盛って栽培用地を増やし、道路やため池の修繕や建設によって分散していた果樹園を規模の大きい栽培区へとつなげることで、生態環境を改善し、産業発展の基盤を築いた。

政府の支援の下、果物の品種改良と産業アップグレードの推進にも全力を注いだ。

現在、同村の果物品種改良面積は2千ムー（約133ヘクタール）、高級果物の総栽培面積は約3500ムー（約233ヘクタール）に達している。耕作地の森林への復元、土を盛っての栽培用地の拡大、品種改良の継続的な推進に伴い、地元住民の生産・生活条件は大幅に改善され、収入水準も向上しつつある。2025年、地元村民の1人当たり純収入は年間約1万4千元（1元＝約22円）に達し、石漠化対策に着手する以前の水準から倍増すると見込まれている。（記者/楊焱彬）