志田こはく、『ゴジュウジャー』一河角乃／ゴジュウユニコーン役で出演 今森茉耶が降板で 過去に『ドンブラザーズ』鬼頭はるか役
テレビ朝日は15日、スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の出演者に関するお知らせを発表。降板が発表された今森茉耶（19）が演じていた一河角乃／ゴジュウユニコーン役を、俳優の志田こはく（21）が30日放送の第40話から務める。
【写真】『ゴジュウジャー』では…史上初の女性ブラック戦士を演じた今森茉耶
テレビ朝日は「30日（日）放送の第40話から、【一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン】役で、志田こはくが出演することが決定いたしましたので、ここにご報告申し上げます」と発表した。同役は、8日に東映が20歳未満の飲酒行為があったことを確認し、同役を降板することを発表していた。
■志田こはく
『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）で、ヒロインの鬼頭はるか／オニシスターを演じたほか、金曜ナイトドラマ『伝説の頭 翔』（2024年）に出演。『ドンブラザーズ』では、最年少ながら物怖じしない演技で人気を集めた。
■ゴジュウユニコーン：一河角乃
クールだが必要とあらば愛嬌も武器として使う。もともと警察を志し警官学校に通っていたが、とある事件をきっかけに同僚たちから疎外されるようになり、はぐれ者に。現在は界隈じゃ名の知れた『ハイクラス名探偵』。探偵業がないときはアルバイトしている。
【写真】『ゴジュウジャー』では…史上初の女性ブラック戦士を演じた今森茉耶
テレビ朝日は「30日（日）放送の第40話から、【一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン】役で、志田こはくが出演することが決定いたしましたので、ここにご報告申し上げます」と発表した。同役は、8日に東映が20歳未満の飲酒行為があったことを確認し、同役を降板することを発表していた。
『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）で、ヒロインの鬼頭はるか／オニシスターを演じたほか、金曜ナイトドラマ『伝説の頭 翔』（2024年）に出演。『ドンブラザーズ』では、最年少ながら物怖じしない演技で人気を集めた。
■ゴジュウユニコーン：一河角乃
クールだが必要とあらば愛嬌も武器として使う。もともと警察を志し警官学校に通っていたが、とある事件をきっかけに同僚たちから疎外されるようになり、はぐれ者に。現在は界隈じゃ名の知れた『ハイクラス名探偵』。探偵業がないときはアルバイトしている。