所ジョージ、“宝石”と称賛する愛車を紹介 おぎやはぎも共感「ホント、きれい」
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（70）が、きょう15日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。番組500回の節目を記念した前週に引き続き、今回も所の“カーライフ”を振り返る。
【最新番組カット】所ジョージが“宝石”と称賛した愛車
一行は世田谷ベースのガレージを探訪。この日は11台もの愛車たちが鎮座していた。中でも一同を驚かせたのは『シボレー タホ』。日本では売られていないフルサイズSUVで、何と7人乗り。所も「これ超速いよ」とお気に入りの1台だ。さらに、直線的すぎるデザインが歴史を感じさせる、『ダッジ コロネット コンバーチブル』も。所は「宝石だよ、宝石」と自画自賛。おぎやはぎも「ホント、きれい」と共感する。
さらに最近、サーキット走行にはまっている所。コースを走るためにカスタムした1台も登場する。市販車ではもたない、サーキット仕様にするための苦労も熱弁する。「こういうのにしてから、安全運転になったよ」その意外な理由とは。
旧車も最新車も分け隔てなく愛し、現在は『アウディS6』も所有。20年に日本に導入されたばかりのピッカピカな1台だが、既にカスタム魂がうずいているようで…。「あと5、10年たったらやっちゃおうかな？」。思い切りすぎた改造プランを打ち明け、一同を驚かせる。
