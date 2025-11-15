MLSプレイオフでナッシュビルを破って1回戦を突破したインテル・マイアミ。クラブのスターであるFWリオネル・メッシはインターナショナルマッチウィークに入る短い休暇を利用して、かつてのホームタウンであるバルセロナを訪れた。



メッシは11月10日、自身のInstagramアカウントに、改修中のカンプ・ノウを訪れた写真や動画を投稿。『MUNDODEPORTIVO』によると、この帰還はクラブに知らされておらず、サプライズ訪問だったようだ。メッシはかつての本拠地を夜にふらりと訪れ、メッシが来たことを知った警備会社の人間がクラブに連絡し、入場を可能にしたという。メッシは次のようにメッセージを綴った。





「昨晩、心の底から愛している場所に戻った。僕が世界でもっとも幸せな人間だと、君たちが何千回も感じさせてくれたんだ。本当に幸せだった場所でね。いつの日か、またここに戻ってこられることを願っている。一度も実現することがなかった選手としての別れ以外でもね」退団会見は開いたものの、サポーターたちの前で別れを告げることはできなかったメッシにとって、万感迫る思いだっただろう。しかしこの後メッシは、バルセロナであるカップルの撮影した動画に登場し、このカップルとサッカーファンを驚かせることになった。バルセロナの路上で花束を持ち、キスを交わし、ロマンチックなデートの模様を撮影していたカップル。しかしその背後を通り過ぎ、映り込んだのが他ならぬメッシだったのだ。カップルはメッシに気づくと、唖然とした表情で二度見。世界でもっとも有名なサッカー選手の突然の登場に、完全に言葉を失っている様子だ。この動画をSNSで見た人々は「一生に一度のフォトボム」「もしこんなことが起きたら、私はその場で気絶してしまいそうだ」「人生で最愛の人を見つけたね」などとリプライ。動画は思わぬバズりを見せてしまった。何気なく通りかかっただけのメッシだったが、このカップルにとっては大きな祝福だったかもしれない。※電子マガジンtheWORLD311号、11月15日配信の記事より転載