大谷翔平は「説明のつかない存在」4度目MVP受賞で“ボンズ超え”確実「他の誰もMVPを獲得できない」

ドジャースの大谷翔平がナ・リーグMVPに輝き、3年連続4度目となる満票での受賞に米メディアも称賛の声を上げた。

米メディア『ClutchPoints』は大谷について、「多くの偉大な選手たちが、その技術を磨くためにたゆまぬ努力をしているが、日本のスーパースターがいる頂点に近づくことさえできない。彼は、スキル、体格、強さ、スピード、そして精神力の、前例のない組み合わせを誇っており、まさに“説明のつかない”存在となっている」と、賛辞を惜しまなかった。

同メディアは「これでオオタニは、史上最多記録を持つ伝説のスラッガー、バリー・ボンズの記録に並ぶまであと3つとなった」と、ボンズが持つMVP7度の記録に近づきつつあることを示しながら、大谷がボンズの記録を超えると伝えている。

その理由として、もしMVPが一つしか授与されないとしたら、2024年と2025年の両方でアーロン・ジャッジが受賞していたと推測。ジャッジはア・リーグのため、大谷には影響がないとした。

さらに、投手としても一流で、「彼は打席でもマウンドでも素晴らしいプレーをすることで、この優位性を獲得したのだ」と伝えた。