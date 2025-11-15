三重県四日市市での記録的な大雨で浸水した地下駐車場の復旧検討委員会が１４日にとりまとめた中間報告では、危機対応が地下にいた駐車場スタッフ２人に「強く依存した体制だった」とし、初動からの支援体制の強化が必要だと提言した。

「急激な豪雨が常態化する昨今、スタッフが全てを行うことは困難。関係者が連携して対応する総力戦の体制構築が不可欠だ」。検討委で委員長を務めた川口淳・三重大教授は会合終了後、報道陣の取材にこう答えた。

２７４台が浸水した四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では９月１２日夜、駐車場スタッフ２人が地下１階への浸水を確認して土のうを設置。車両が出庫できるよう精算機のバーを上げてから約３０分で、水位は腰あたりまで急上昇し、「これ以上の対応は危険」と判断して避難した。

川口氏は記者への説明で「駐車場の出入り口には止水板があったにもかかわらず、運用できる体制ではなかった」と指摘。中間報告ではこの点を重視し、駐車場への急速な浸水を抑制・遅延させるため「出入り口のかさ上げや止水板の自動化」の検討が必要だとした。

１枚４０キロ以上の止水板を地下１階から地上に運搬する必要があったといい、川口氏は「ハードとソフトは一体的に運用されて効果を発揮する」と述べた。

車両出入り口の電動式止水板２か所は発災前から故障し、地下駐車場での防災訓練が未実施だった年もある。ただ、浸水は車両や歩行者の出入り口１４か所などで確認されている。川口氏は「個別の不備があったが、それぞれがどれだけ被害に影響したかまでは言えないのが現実だ」と調査の難しさを強調した。

年内にまとめる最終報告に向け、川口氏は「全国の（地下駐車場での）ベンチマーク（基準）になる。所有者や運営者に判断材料を示したい」と意気込みを語った。