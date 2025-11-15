サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間14日、グループA、G、Lの6試合が行われました。

ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。

A組では、首位のドイツがルクセンブルクに2-0の快勝。前半は0-0で折り返すも、後半開始早々にニック・ヴォルテマーデ選手が先制ゴールを決めると、終盤にもヴォルテマーデ選手が追加点を挙げ、ドイツが勝利しました。一方、ドイツに勝ち点9で並ぶスロバキアは北アイルランドに1-0で勝利。これでA組は2チームが勝点12となりました。

G組首位のオランダと2位ポーランドの対戦は、1-1の引き分け。ポーランドはオランダを勝点3差で追い、得失点差は13点でグループ首位へ厳しい状況となっています。

L組では、首位のクロアチアがフェロー諸島に3-1で勝利。1試合を残してワールドカップ出場権を獲得しました。

現在ワールドカップ出場を決めているのはD組フランス、K組イングランド、L組クロアチアの3チーム。ヨーロッパの残り出場枠は13チームとなっています。

【14日の欧州予選結果】

＜A組＞

ドイツ2-0ルクセンブルク

スロバキア1-0北アイルランド

＜G組＞

マルタ1-0フィンランド

ポーランド1-1オランダ

＜L組＞

モンテネグロ2-1ジブラルタル

クロアチア3-1フェロー諸島