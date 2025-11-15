¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¡»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤·¤¿Æ±´ü¤ÎËÌ±ºÎµ¼¡¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¤È¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢Á°Æü£±£´Æü¤Ëµð¿Í¤È»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ±Í¤ÈËÌ±º¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Æ±´ü¤À¡£Åö»þ¤ÏÅÄÃæ±Í¤¬¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¢ËÌ±º¤¬£µ°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÄÃæ±Í¤ÏÎý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÆ±´ü¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯¡ÊÌîµå¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¤â¤¦£±²óÌîµå¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤âºÇ¹â¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÌ±º¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÇÅê¤²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç²Ö³«¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤â¼¨¤»¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¡ÊËÌ±º¤È¡Ë£²¿Í¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£