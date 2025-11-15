元NMB48白間美瑠、胸元大胆肌見せベトナムオフショットが話題「ドキドキしちゃう」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】元NMB48の白間美瑠が11月14日、自身のInstagramを更新。大胆なチューブトップ姿を披露し、話題になっている。
【写真】28歳元NMBメンバー「セクシー」胸元大胆肌見せベアトップコーデ
白間は「本日白間美瑠写真集『MERCI』発売」とつづり、自身の写真集「MERCI」（秋田書店）の発売開始を報告。「沢山、オフショット載せるね」とコメントし、ベトナムでの写真を多数公開。胸元が大胆に見えるチューブトップにジーンズを合わせたスタイルで、街中を楽しむ姿を披露している。
この投稿にファンからは「ドキドキしちゃう」「オフショ豪華すぎる」「スタイル良すぎ」「セクシーな姿も素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
