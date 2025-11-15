安藤優子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/15】キャスターの安藤優子が11月14日、自身のInstagramを更新。バラエティー豊かな手料理を公開し、話題が集まっている。

◆安藤優子、バラエティー豊かな手料理公開


安藤は「このところかなりタイトなスケジュールで、毎日キッチンカウンターにて居酒屋アンドー開店（笑）」とつづり、「キッチン居酒屋」という文字を添えて、食卓にずらりと並んだ手料理を公開。「あるモノを出したり、市販の茶碗蒸しとかに助けてもらっています」と説明を加え、それぞれの写真に「フグ皮」「蛸のキムチ」「イカ焼き」「茶碗蒸し」「粉雪チーズ」「ブリーチーズ沢庵と葱のっけ」「なんちゃってきりたんぽ鍋」とメニューを記している。

◆安藤優子の投稿に反響


この投稿には「最高の居酒屋」「日本酒に合いそう」「全部美味しいやつ」「料理上手」「あるものを工夫してできたメニューがお洒落すぎる」「まるで居酒屋」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

