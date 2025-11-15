ハンドでも、ショルダーでも。使い方で広がる、毎日の可能性【ロゴスパーク】のスマホショルダーがAmazonに登場中‼
スマホも、スタイルも、すっきり持てる。ギフトにも映える【ロゴスパーク】のスマホショルダーがAmazonに登場!
ロゴスパークのスマホショルダーは、スマホポーチとしても活用できる縦型ショルダーバッグ。
バイカラーの配色にスタイリッシュなワッペンがアクセントとなり、カジュアルな装いにさりげない個性を添える。取り外し可能なショルダーが付属しており、用途に応じてハンドバッグとしても使える2WAY仕様。
日常使いはもちろん、ちょっとした外出や旅行先でも活躍し、ギフトにも最適なアイテム。ラッピングサービスにも対応しており、贈り物としても喜ばれる。
機能性とデザイン性を兼ね備えた一品として、毎日のスタイルに寄り添う。
