スマホも、スタイルも、すっきり持てる。ギフトにも映える【ロゴスパーク】のスマホショルダーがAmazonに登場!

1


ロゴスパークのスマホショルダーは、スマホポーチとしても活用できる縦型ショルダーバッグ。

2


バイカラーの配色にスタイリッシュなワッペンがアクセントとなり、カジュアルな装いにさりげない個性を添える。取り外し可能なショルダーが付属しており、用途に応じてハンドバッグとしても使える2WAY仕様。

3


日常使いはもちろん、ちょっとした外出や旅行先でも活躍し、ギフトにも最適なアイテム。ラッピングサービスにも対応しており、贈り物としても喜ばれる。

4


機能性とデザイン性を兼ね備えた一品として、毎日のスタイルに寄り添う。