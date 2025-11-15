お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が15日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。実家のリビングがある芸能人のグッズで埋め尽くされていることを明かした。

伊達は「俺の実家のリビングはさゆの写真ばっかりですよ」と切り出し、めいで声優の伊達さゆりに言及。相方・富澤たけしから「ちょっと前は伊達さんの写真ばかりだったのに」と指摘されると「俺のもちょっとはあるけど、さゆの写真ばっかり。凄いから。ラブライブ!一色で。カレンダーとか」と、めいっ子に“居場所”を奪われているとした。

さらに、ラジオのリスナーから「さゆりさんは11月に写真集を発売されましたが見ましたか？」というメールが寄せられ、「ネットニュースでさゆが“おじさんとはなかなか会う機会がない”って言ってるのを見ましたけど、その前の日、夜1時までしゃべってました。実家で。実家にいて」と仲むつまじい様子を明かしていた。

しかしながら写真集は「もらってない」とし、「別にいいですけどね。めいっ子の写真集どう見たらいいのか」とやや困惑していた。