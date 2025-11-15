アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に、有明アリーナで「ONE173」を開催する。ONEフライ級ムエタイ世界王者決定戦に出場予定だったロッタン・ジットムアンノン（タイ）が体調不良で欠場することが決定。ONEフライ級ムエタイ世界王者決定戦は中止となる。

ロッタンは今年3月の日本大会で武尊に1Rわずか80秒でKO勝利を飾った。今大会では“ムエタイのレジェンド”ノンオーとフライ級ムエタイ世界王者決定戦がマッチメークされた。

前日計量では、計量リミットまで残り5分で計量会場に登場したロッタン。ハイドレーションテストをクリアした上で、下半身にはタオルを巻いて体重計に乗って、全裸計量で1発パスした。

しかしその後に体調不良をONEの医療スタッフに申告し、世界タイトル戦への出場を辞退。現在は健康と安全のため、病院に搬送され治療および検査を受けているという。

そして対戦相手のノンオーは、規定の計量をクリアできなかったため、ONEフライ級ムエタイ世界王者決定戦は中止となった。