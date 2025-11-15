水森亜土×カリプソの夢コラボ♡「プランパーティント」で叶えるぷるん唇
イラストレーターであり、女優・歌手としても愛される水森亜土さんと、人気コスメブランド「カリプソ」が夢のコラボを実現♡2025年11月16日より発売される「カリプソ プランパーティント」は、ぷるんとした唇を長時間キープするティントリップ。限定の亜土ちゃんデザインが大人かわいい雰囲気を演出し、見た目も使い心地も魅力たっぷりのアイテムです♪
水森亜土×カリプソの限定デザイン♡
カリプソの人気リップが、亜土ちゃんの世界観たっぷりな限定デザインで新登場。
両手で絵を描きながら歌うパフォーマンスで知られる水森亜土さんが手がけた、かわいらしくも上品なパッケージは、持っているだけで気分が上がります。
容器にもオリジナルイラストが描かれており、メイクタイムをより特別にしてくれること間違いなし♡
ぷるんとボリュームアップ♡プランパー×ティントのW処方
「カリプソ プランパーティント」は、プランパー効果※で唇のボリュームを引き立てながら、ティント処方で美発色を長時間キープ。
さらに微細な多色ラメがナチュラルなツヤと立体感をプラスし、メイクの仕上げにもぴったりです。整肌成分のグリチルレチン酸ステアリルを配合し、荒れがちな唇をやさしくケア。
潤いを閉じ込めながら、ふっくらとした唇を叶えます。
※メイクアップ効果による
選べる2色で理想のリップに♪
展開カラーは、ローズ系の粘膜カラーが魅力の【ローズピンク】と、肌なじみの良いオレンジコーラルの【ジューシーコーラル】の2色。
どちらも日常使いしやすく、ナチュラルな血色感を演出します。価格は各1,550円（税込1,705円）。
全国のドラッグストアおよび公式オンラインショップにて販売されます。お気に入りのカラーで、唇から“かわいい”をアップデートして♡
リップも心も満たす、特別なコラボレーション
世代を超えて愛される水森亜土さんと、実力派コスメブランド「カリプソ」のコラボで誕生した「プランパーティント」。
上品さとかわいらしさを兼ね備えたデザインと機能性で、毎日のメイクにときめきをプラスしてくれます。
唇にうるおいを与えながら彩りを添える限定リップで、あなたらしい笑顔をもっと輝かせてみてください♪