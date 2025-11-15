■三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ 第3日（15日、静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース、7262ヤード・パー70）

今年で第53回を迎える三井住友VISA太平洋マスターズ。現在賞金ランキング2位の金子駆大（23、NTPホールディングス）が、前日につづき安定したゴルフでトータル15アンダーで単独首位をキープした。

首位でスタートした金子は、7バーディ、ノーボギーの「63」で回り、この日も安定したゴルフでスコアを7つ伸ばした。「朝からバーディ、バーディといいスタートがきれて、そのままの流れで18ホールをまわることができました」と振り返り、「けっこう外したところもあったので（今日は）90点くらいかな」と自身のゴルフを評価した。

最終日に向けては「緊張するとは思いますけど、今日みたいに一打一打、丁寧にやっていけたらチャンスあるかなと」と大会初優勝へ意欲を見せた。

賞金ランキングトップの生源寺龍憲（27、フリー）は2バーディ、3ボギーの「71」でスコアを落とし、46位タイで最終日を迎える。国内ツアーは今大会を含め残り3大会となり、賞金王争いから目が離せない。

【3日目 結果】

1）ー15 金子駆大

2）ー10 李尚熹、堀川未来夢、小平智

5）−9 木下稜介

46T）＋1 生源寺龍憲、石川遼