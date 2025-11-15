好き＆行ってみたい「九州地方（大分・熊本・鹿児島・宮崎）・沖縄の海の駅」ランキング！ 1位は？【2025年調査】
海の駅とは、陸と海のどちらからでもアプローチできるマリンレジャー拠点。国土交通省により登録されており、2025年現在では180近くの海の駅が存在します。
All About ニュース編集部は11月10〜11日、全国10〜60代の男女250人を対象に「海の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「九州地方（大分・熊本・鹿児島・宮崎）・沖縄の海の駅」を紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海からだけでなく、陸からもアクセス可能な海の駅で、マリーナからは飛行機の発着も見られるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「空港のそばなので飛行機の発着が見れますし、海のクルージングやつりも楽しめて、ヨットレースもあります」（60代男性／兵庫県）、「海と飛行機が近くで見られるという、少し変わった「海＋空港」の組み合わせの風景が楽しめそうだから」（40代男性／静岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「温泉の素などが売ってありそうだから」（20代女性／鳥取県）、「温泉のそばにあるから、温泉ついでに立ち寄りたい」（40代女性／静岡県）、「ロケーションが良く、海沿いの散策も楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
