¡¡»àË´¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»µ¿¤¤¤ÇÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼óÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é16Æü¤Ç1½µ´Ö¡£¸©·Ù¤Ï¡ÖÃÝÆâ»á¤¬ÂáÊáÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈ¯¿®¤Ïµõµ¶¤À¤È¤·¡¢Î©¾Ú¤¬Æñ¤·¤¤»à¸å¤ÎÈï³²¤âÎ©·ï¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¸Á°Èï³²¤ÎÍÆµ¿¤ÏÊÛ¸î»Î¤ËÇ§¤á¤¿¤¬¡¢»à¸å¤Î°ãË¡À¤ÏÈÝÄê¡£¸©·ÙÂ¦¤Ïµõµ¶¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÎ©¾Ú¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÁÜºº¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ»á¤ÏºØÆ£¸µÉ§¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ¤Î¸µ°Ñ°÷¡£ºØÆ£»á¤¬ºòÇ¯11·î¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¡¢ÈðëîÃæ½ý¤òÍýÍ³¤Ë¼¿¦¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë»àË´¡£¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºØÆ£»á¤Î±þ±çÌÜÅª¤ÇÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢ÃÝÆâ»á¤é¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡ÖÃÝÆâ»á¤¬·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¸Á°¤ÎÈ¯¸À¤È¡¢¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë»à¸å¤ÎÈ¯¿®¤È¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»à¸å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Ï¡¢µõµ¶»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤òµõµ¶¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ëºá¤¬À®Î©¤·¡¢¿´¤ÎÆâ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×À¤¬Áý¤¹Ê¬¡¢Î©¾Ú¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£