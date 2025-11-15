◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第３日（１５日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

６１位で出た昨年大会覇者の石川遼（カシオ）は４バーディー、２ボギーの６８で回り、通算１オーバーの４６位に浮上した。

出だし１０番で１・５メートルに寄せてバーディー発進した。だが、直後の２番で第２打をバンカーに入れてボギー。８番パー３は第１打をグリーン左に外し、アプローチを寄せ切れずにスコアを落とした。後半の２番、３番と２連続で伸ばし、最終１８番パー５はバーディーで締めた。

石川は「なかなかうまくいかなかったところもあるけど、その中でアンダーパーでプレーできたのは良かった。けっこうパーオンはできてたと思うけど、なかなか近いチャンスは作れなかった。難しいピンポジションや難しいホールもあるので、その中では良いラウンドだった」と振り返った。

大会２連覇と単独最多を更新する５勝目を狙う今大会は初日から７１、７２と２日連続でオーバーパーとし、カットライン上の３オーバーでギリギリ予選通過。この日はアンダーパーで回り、４６位で最終日を迎える。

首位とは１６打差。上位フィニシュにはビッグスコアが必要になるが「本当に出たらいいなと思うけど、本当に出てもいいような、そういう良いゴルフをしたい」と見据えた。