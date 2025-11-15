◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣへの優先出走権、良）

ダート王決定戦へのステップ重賞に１６頭が出走し、３番人気のルクソールカフェ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が直線で豪快に抜け出し、重賞初勝利を飾った。昨年８月の札幌での新馬戦（４着）以来のコンビとなったダミアン・レーン騎手＝豪州＝は、天皇賞・春（ヘデントール）以来のＪＲＡ重賞勝利となった。勝ちタイムは１分３５秒２。

同馬は２０２１、２２年にフェブラリーＳを連覇したカフェファラオの全弟。今春、４連勝で伏竜Ｓを制し、米国に遠征。ケンタッキーダービーでは、出遅れなどで力を発揮できず１２着。秋初戦のジャパンダートクラシックは３着だったが、得意の東京（今回で３戦３勝）で本領を発揮した。

１番人気のコスタノヴァ（クリストフ・ルメール騎手）は大きく出遅れたが、直線で追い上げて２着。４番人気のビダーヤ（川田将雅騎手）が直線で馬群を割って伸びてきて３着となった。

２番人気のオメガギネス（岩田康誠騎手）は直線で伸びを欠いて７着に敗れた。同馬は昨年の東海Ｓなど重賞で２着が３回。前走のグリーンチャネルＣは別定６０キロを背負って完勝していた。

岩田康誠騎手（オメガギネス＝７着）「具合はすごく良く、いい感じでいけました。結果的にさらさらの馬場で滑っていました。それしか考えられませんね」

トム・マーカンド騎手（ラタフォレスト＝８着）「いい競馬をしてくれた。コーナーで外から取りに行ったときにぶつかってしまい、馬が嫌になってしまった。それでも最後は伸びてくれていた」

藤岡佑介騎手（ペプチドナイル＝９着）「久しぶりにあの手応えで４コーナーを回ってこれたんですけどね…。ここまでの大負けは考えられません。ここ２走、最後まで走り切れていないです。メンタル面なのか…。体調は申し分なかったので、心配です」

松山弘平騎手（マテンロウコマンド＝１０着）「スタートも良く、いいところで収まってくれました。今日は相手も強かったし、よく頑張ってくれたと思います」

小崎綾也騎手（ダノンスコーピオン＝１１着）「リズム重視でいつもよりいいところを取れました。伸びる感じはなかったけど、踏ん張ってくれてはいます」

三浦皇成騎手（ウェットシーズン＝１２着）「やりたい競馬はできました。チークをつけて道中はいいリズムでいけました。４コーナーからハミの取り方がいい頃と比べて、もうひとつでしたね」

津村明秀騎手（アサカラキング＝１３着）「自分の競馬をして、思ったより直線半ばまでは頑張れました。マイルも長いかもしれないけど、よく頑張ってくれたと思います」

横山武史騎手（アドマイヤデイトナ＝１４着）「地下道から難しい雰囲気でしたが、競馬は乗りやすく砂をかぶっても問題なかったです。ゲートで力が入り、うまくスタートを切れなかったのがもったいないですね」

戸崎圭太騎手（バトルクライ＝１５着）「叩いて行きっぷりは良くなりました。ただ、追ってからの反応がなかったです」

佐々木大輔騎手（サンライズホーク＝１６着）「ゲートに対して苦手意識がついてしまっています。我慢し切れなかったです」