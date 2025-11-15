◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣへの優先出走権、良）

ダート王決定戦へのステップ重賞に１６頭が出走し、３番人気のルクソールカフェ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が直線で豪快に抜け出し、重賞初勝利を飾った。昨年８月の札幌での新馬戦（４着）以来のコンビとなったダミアン・レーン騎手＝豪州＝は、天皇賞・春（ヘデントール）以来のＪＲＡ重賞勝利となった。勝ちタイムは１分３５秒２。

同馬は２０２１、２２年にフェブラリーＳを連覇したカフェファラオの全弟。今春、４連勝で伏竜Ｓを制し、米国に遠征。ケンタッキーダービーでは、出遅れなどで力を発揮できず１２着。秋初戦のジャパンダートクラシックは３着だったが、得意の東京（今回で３戦３勝）で本領を発揮した。

１番人気のコスタノヴァ（クリストフ・ルメール騎手）は大きく出遅れたが、直線で追い上げて２着になった。

４番人気で川田将雅騎手と初コンビのビダーヤは、直線で馬群を割って伸びて３着となった。同馬は昨年１２月にダートに転向し、今年５月の欅Ｓまで４連勝。重賞初挑戦だった前走の東海Ｓに続く３着だった。

川田将雅騎手（ビダーヤ＝３着）「これだけ強いメンバーのなかで、１６００メートルでもちゃんとした走りができたことは、大きな収穫でした」

菱田裕二騎手（サンライズフレイム＝４着）「すごくいい走りをしてくれました。勝ち馬を追いかけての結果ですし、いい内容だったと思います」

横山和生騎手（ロードフォンス＝５着）「本当にいい雰囲気でした。うまくスタートを切って、いいところに入って、直線もさばけました。勝った馬が強いですね。ここはメンバーも強かったですし、差のない２、３、４着ですから。ただ、１４００メートルくらいの方がメリハリのついた競馬ができそうです」

菅原明良騎手（ヴァルツァーシャル＝６着）「ここ２走が、かかってしまいを生かせていなかったので、今日は思い切って下げました。折り合いがついて、しまいはいい脚を使ってくれました」