日本ハム・細野晴希投手が１５日、千葉・鎌ケ谷で行われた若手対象の練習に参加。今オフに退寮して１人暮らしを始める新居に“トレーニング部屋”を設ける考えを明かした。

プロ２年目の今季は６試合に登板してプロ初勝利を含む３勝１敗、防御率１・５１。実力を示したが、７月２２日に出場選手登録を抹消されて以降は状態が上がらず、後半戦は１軍登板がなかった。

来季は年間を通して１軍の先発ローテで回ることが目標。チームには関東圏に自宅がある選手も多い中、北海道に新居を構えるのも、決意の表れだ。これから決めるという物件には「１部屋をトレーニング部屋にできたら」と希望。「ピラティスのマシンとか、水の入ったウエートの器具とか。調整方法を変えたくないので」と、鎌ケ谷にある器具を自身で購入してそろえる構えだ。

来年１月にはエスコンでエース・伊藤の自主トレにも初めて参加する予定。「知識を聞きたいというより、１年間ずっと投げきっているので、どんな調整方法をしているのか、見て勉強したい」と、意欲をのぞかせた。オフの鍛錬でさらなる飛躍の３年目につなげる。